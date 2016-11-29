Фильм «Интервью с вампиром» превратится в телесериал

Известная американская писательница Энн Райс выступит сценаристом пилотного эпизода нового сериала «Вампирские хроники», сообщает Deadline.

В основу сериала ляжет одноименная серия книг, написанная Райс. Первая книга серии «Интервью с вампиром» вышла в 1976 году, в 1994 году по ней был снят одноименный фильм с Томом Крузом и Бредом Питтом.

Всего серия насчитывает 13 романов, сюжет которых завязан на Лестате де Лионкура — французском аристократе, ставшим вампиром в XVIII веке. Киностудия Universal приобрела права на их экранизацию в 2014 году.

Отмечается, что Райс будет работать над сценарием совместно со своим сыном Кристофером Райсом. Сроки работ над проектом пока не называются.