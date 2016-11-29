]]> ]]>
Главная Кино Новости

Фильм «Интервью с вампиром» превратится в телесериал

14:07 29.11.2016
Кадр из фильма «Интервью с вампиром»
Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

Известная американская писательница Энн Райс выступит сценаристом пилотного эпизода нового сериала «Вампирские хроники», сообщает Deadline.

В основу сериала ляжет одноименная серия книг, написанная Райс. Первая книга серии «Интервью с вампиром» вышла в 1976 году, в 1994 году по ней был снят одноименный фильм с Томом Крузом и Бредом Питтом.

Всего серия насчитывает 13 романов, сюжет которых завязан на Лестате де Лионкура — французском аристократе, ставшим вампиром в XVIII веке. Киностудия Universal приобрела права на их экранизацию в 2014 году.

Отмечается, что Райс будет работать над сценарием совместно со своим сыном Кристофером Райсом. Сроки работ над проектом пока не называются.

Темы: Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2016, 16:39
Гость: Ося

Товарищ майор! Обратите внимание: опять пропаганда тлетворного амерского образа жизни! Навязывание интереса к чуждым нам сюжетам и персонажам! Низкопоклонство и гнилой восторг перед киноподелками на их, амерскую, сущность...
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.