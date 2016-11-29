Названы самые достоверные исторические художественные фильмы

Американские исследователи проверили достоверность кинолент, посвященных реальным событиям.

Как пишет портал Informationisbeautiful, в исследование вошли 14 фильмов, номинированных на премию «Оскар» и вышедших на экраны в последние шесть лет.

По результатам исследования, наиболее достоверной с исторической точки зрения, оказалась картина 2014 года «Сельма» режиссера Авы Дюверней. Сюжет рассказывает о маршах протеста, которые организовывал Мартин Лютер Кинг.

На втором месте с коэффициентом достоверности 91,4 процента оказалась кинолента «Игра на понижение» о мировом экономическом кризисе 2008 года. Третье место досталось фильму Стивена Спилберга «Шпионский мост» о холодной войне.

Далее следуют «12 лет рабства», «Гонка», «В центре внимания», «Капитан Филлипс», «Социальная сеть», «Волк с Уолл-стрит» и «Король говорит».

Наименее достоверными оказались фильмы «Филомена», «Даллаский клуб покупателей», «Снайпер» и «Игра в имитацию».