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Названы самые достоверные исторические художественные фильмы

16:43 29.11.2016
Кадр из фильма «Сельма»
Кадр из фильма «Сельма»

Американские исследователи проверили достоверность кинолент, посвященных реальным событиям.

Как пишет портал Informationisbeautiful, в исследование вошли 14 фильмов, номинированных на премию «Оскар» и вышедших на экраны в последние шесть лет.

По результатам исследования, наиболее достоверной с исторической точки зрения, оказалась картина 2014 года «Сельма» режиссера Авы Дюверней. Сюжет рассказывает о маршах протеста, которые организовывал Мартин Лютер Кинг.

На втором месте с коэффициентом достоверности 91,4 процента оказалась кинолента «Игра на понижение» о мировом экономическом кризисе 2008 года. Третье место досталось фильму Стивена Спилберга «Шпионский мост» о холодной войне.

Далее следуют «12 лет рабства», «Гонка», «В центре внимания», «Капитан Филлипс», «Социальная сеть», «Волк с Уолл-стрит» и «Король говорит».

Наименее достоверными оказались фильмы «Филомена», «Даллаский клуб покупателей», «Снайпер» и «Игра в имитацию».

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 19:56
Сёма

Даже комментарий в виде доноса получился! Либерал? Украинец?
29.11.2016, 18:42
Кирилл.

Пусть они заодно и россиянскую "Матильду" проверят.
29.11.2016, 17:47
Ося

Товарищ майор! Тута опять происки: решили с другого боку зайти, чтобы значить россияне задумались о достоверности российского кино. У нас и с документальным кино не всё гладко, а про "худые" фильмы и говорить нельзя. Не надыть "по умолчанию" проводить ненужные параллели...
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