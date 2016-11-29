Знаменитый сын Сергея Гурзо умер в свой день рождения

Сын знаменитого советского актера Сергея Гурзо Сергей Гурзо-младший скончался в Крыму

Сергей Гурзо-младший

Потомственный актер скончался еще 2 ноября, однако почему-то об этом стало известно только сейчас. По иронии судьбы, Гурзо ушел из жизни в свой день рождения. Примерно в тот же самый момент в Москве отмечала праздничную дату его сестра Наталья Гурзо.

Супруга Сергея Гурзо Жанна Власова никак не может оправиться от происшедшего. «Мы отдыхали с мужем в моем доме в Евпатории. И так получилось, что мне срочно нужно было отъехать по делам на пару часов, — рассказала она «Экспресс-газете». — В этот момент к Сереже пришел знакомый поздравить с днем рождения. Нет-нет, они не выпивали — мужу нельзя: зимой у него микроинфаркт случился. Но в больницу не ложился — только на уколы ходил».

Сергей Гурзо-младший

Все случилось очень внезапно. «Сергей пошел провожать приятеля и внезапно упал на улице, - продолжает Власова. - Скорая моментально приехала, что случается нечасто, но сделать уже ничего было нельзя — сердце остановилось. Похоронила его здесь, в Крыму. Тут крематориев пока нет, а везти тело в Москву дорого. Да и сам Сережа любил Евпаторию. Теперь буду ухаживать за его могилкой. Детей у нас не было. Мы 42 года вместе прожили, а официально оформили отношения в 1992 году. Я — артистка цирка, работала вместе с Игорем Кио в жанре иллюзии».

Сергей Гурзо-младший

Отец Сергея Гурзо сыграл Сергея Тюленина в «Молодой гвардии». Сергея Гурзо-младший родился в Москве 2 ноября 1947 года в семье актёров Сергея Сафоновича Гурзо и Надежды Васильевны Самсоновой. Окончил актёрский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Б. Бабочкина). Дебютировал в эпизодической роли посетителя тира в детском фильме режиссёра Якова Базеляна «Алёшкина охота». Снялся более чем в четырёх десятках фильмов. Среди прочих ролей: Генка («Мужской разговор»), Виктор Сомов («Человек на своём месте»), Васька Гаркуша («Долгий путь в лабиринте»). В начале 1990-х основал студию «Сегурт», где самостоятельно снял несколько картин. Фильмы «Ка-ка-ду» и «Резиновая женщина» отличались характерной для того времени острой социальной направленностью.