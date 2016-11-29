Актер Евгений Миронов отмечает полувековой юбилей

Сегодня, 29 ноября, свое 50-летие отмечает народный артист РФ, актер театра и кино Евгений Миронов.

Поздравления в адрес юбиляра направили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава государства отметил большой и щедрый талант юбиляра, а также его общественную деятельность. «Ваши работы в театре и кинематографе, творческие проекты всегда интересны и неординарны. Они по праву заслуживают самой высокой оценки профессионалов и зрителей», - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

В свою очередь глава кабмина акцентировал внимание на актерских достижениях Миронова. «Каждую роль Вы наполняете яркими эмоциями, глубоким содержанием и особой выразительностью, и потому Ваши работы в театре и кино всегда становятся событием», - говорится, в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте правительства.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года. После окончания в 1982 году восьми классов Евгений Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова. Первой его учебной ролью в отрывке была роль Ивана (по повести «Иван» Владимира Богомолова).

Дебют Миронова в кино состоялся в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Скоро, после участия в нескольких совершенно не похожих лентах («Делай — раз!», «Перед рассветом», «Затерянный в Сибири»), молодого актера заметили. Широкую известность и признание как зрителей, так и специалистов Евгений Миронов получил после исполнения главной роли в фильме Валерия Тодоровского «Любовь». За нее актер удостоился целого ряда кинематографических наград, как отечественных, так и зарубежных, и был признан лучшим актёром 1992 года. Сейчас на счету актера порядка 50 киноролей.