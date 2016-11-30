Видеосервис YouTube может уйти с территории России

В Госдуму внесен законопроект Медиакоммуникационного союза (МКС), который объединяет крупнейших российских операторов связи и медиахолдинги, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров, пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, владельцам онлайн-кинотеатров вроде Ivi, Okko, Megogo предложено сократить долю иностранного участия в уставном капитале до 20 процентов к 1 июня 2017 года. Данное требование предложено распространить на владельцев аудиовизуальных сервисов, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на территории России или более 20 тысяч пользователей в одном субъекте страны. Подобные сервисы предлагается включать в специальный реестр.

В случае принятия данного законопроекта под удар попадут не только онлайн-кинотеатры, но и популярные видеохостинги, и, в частности, видеосервис YouTube. Издание отмечает, что данный закон может вынудить уйти YouTube с территории России, так как владельцем ресурса является американская корпорация Google, и чтобы выполнить требования данного закона, им придется создавать дополнительную инфраструктуру. Сейчас на YouTube приходится более 30 процентов от общего потребления трафика российскими пользователями.

Данный законопроект также ограничивает конкуренцию и нацелен на получение выгоды отдельными участниками рынка, способствуя развитию «серой зоны» интернета, связанной с сетями TOR и VPN, говорят аналитики.

«Группа компаний, у которых не получилось построить успешный бизнес в сфере ОТТ (over the top — онлайн-сервисы, работающие на сетях операторов связи.— “Ъ”), решила пойти путем законотворчества. Такие законопроекты не решают ни одной проблемы, ни одного актуального вопроса (например, недорегулированность присутствия линейного ТВ в интернете и вопросы пиратства), они лишь исключительно ограничивают деятельность ряда успешных бизнесов и их пользователей», - цитирует издание главу сервиса Megogo в России Виктора Чеканова.

Эксперты издания также отмечают, что изначально данный законопроект писался, чтобы ограничить распространение американского видеосервиса Netfix, который объявил о выходе на территории России.

МКС объединяет крупнейших операторов связи — МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком», «ЭР-Телеком», ТТК, «Триколор ТВ», а также медиахолдинги «Газпром-медиа», «Национальная медиагруппа», «CTC Медиа» и СП «Ростелекома» и ВГТРК «Цифровое ТВ».