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«Союзмультфильм» представит новые мультфильмы к концу 2017 года

11:46 30.11.2016

Киностудия «Союзмультфильм» вернется к производству собственных проектов в середине весны 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. директора студии Глеба Давыдова.

Сейчас «Союзмультфильм» находится на стадии переезда в новый производственный комплекс. После переезда студия вернется к производству контента, планируется, что новые мультфильмы будут выпущены уже к концу 2017 года.

Кроме того, после переезда в новое здание, руководство «Союзмультфильма» планирует восстановить худсовет и организовать курсы для молодых специалистов в технике 2D и 3D. Худсовет будет работать с авторским, полнометражным и сериальным кино. Он будет несколько расширен за счет включения в его состав аниматоров, художников и композиторов. Конкретный состав совета будет известен позже.

Курсы для аниматоров будут нацелены на обучение специалистов второго звена по 2D и 3D анимации. Обучение будет проходить на тех фильмах, которые находятся в производстве студии. Представители «Союзмультфильма» рассчитывают, что некоторые из студентов впоследствии продолжат работать со студией. 

Темы: Кино, Кино в России, Мультфильм
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30.11.2016, 13:45
Vbrc

Давно пора!!!!!
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