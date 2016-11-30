«Союзмультфильм» представит новые мультфильмы к концу 2017 года

Киностудия «Союзмультфильм» вернется к производству собственных проектов в середине весны 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. директора студии Глеба Давыдова.

Сейчас «Союзмультфильм» находится на стадии переезда в новый производственный комплекс. После переезда студия вернется к производству контента, планируется, что новые мультфильмы будут выпущены уже к концу 2017 года.

Кроме того, после переезда в новое здание, руководство «Союзмультфильма» планирует восстановить худсовет и организовать курсы для молодых специалистов в технике 2D и 3D. Худсовет будет работать с авторским, полнометражным и сериальным кино. Он будет несколько расширен за счет включения в его состав аниматоров, художников и композиторов. Конкретный состав совета будет известен позже.

Курсы для аниматоров будут нацелены на обучение специалистов второго звена по 2D и 3D анимации. Обучение будет проходить на тех фильмах, которые находятся в производстве студии. Представители «Союзмультфильма» рассчитывают, что некоторые из студентов впоследствии продолжат работать со студией.