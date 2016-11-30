Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР

Популярный российский актер Иван Охлобыстин официально стал гражданином Донецкой народной республики, сообщает «Интерфакс».

Церемония вручения паспорта Охлобыстину состоялась во время брифинга главы ДНР Александра Захарченко. По словам самого актера, он продолжает оставаться гражданином России и не видит разницы между россиянином и гражданином ДНР.

Охлобыстин написал заявление на имя Захарченко с просьбой о получении гражданства ДНР в конце ноября. В 2015 году актер был внесен в «черный» список деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину после того, как он посетил Донецк и выразил поддержку республикам Донбасса. Также на Украине запрещены к показу фильмы с участием Охлобыстина.