Национальный совет кинокритиков США определил лучший фильм 2016 года

Национальный совет кинокритиков США определил лучшие фильмы и актеров уходящего 2016 года.

Фильмом года названа работа режиссера Кеннета Лонергана «Манчестер у моря». Эта же лента признана лучшей в категории «Оригинальный сценарий», а актер, сыгравший главную роль, Кейси Аффлек назван лучшим актером года.

Лучшим режиссером стал Барри Дженкинс за картину «Лунный свет». Лучшей актрисой стала Эми Адамс за работу в фильме «Прибытие».

В десятку лучших киноработ года вошли ленты «Прибытие», «По соображениям совести», «Да здравствует Цезарь!», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Лунный свет», «День патриота», «Молчание» и «Чудо на Гудзоне».

Торжественная церемония премии Совета кинокритиков США состоится 4 января в Нью-Йорке.