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Национальный совет кинокритиков США определил лучший фильм 2016 года

15:15 1.12.2016
Фрагмент постера к фильму «Манчестер у моря»
Фрагмент постера к фильму «Манчестер у моря»

Национальный совет кинокритиков США определил лучшие фильмы и актеров уходящего 2016 года.

Фильмом года названа работа режиссера Кеннета Лонергана «Манчестер у моря». Эта же лента признана лучшей в категории «Оригинальный сценарий», а актер, сыгравший главную роль, Кейси Аффлек назван лучшим актером года.

Лучшим режиссером стал Барри Дженкинс за картину «Лунный свет». Лучшей актрисой стала Эми Адамс за работу в фильме «Прибытие».

В десятку лучших киноработ года вошли ленты «Прибытие», «По соображениям совести», «Да здравствует Цезарь!», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Лунный свет», «День патриота», «Молчание» и «Чудо на Гудзоне».

Торжественная церемония премии Совета кинокритиков США состоится 4 января в Нью-Йорке.

Темы: Кино, Кино в мире, Награды и премии в кино
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