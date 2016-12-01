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Фильм «Человек-амфибия» переснимут для китайского проката

15:46 1.12.2016
Кадр из фильма «Человек-амфибия»
Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Российская кинокомпания «Главкино» объявила о работе над ремейком культового советского фильма «Человек-амфибия», сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, картина в первую очередь предназначена для проката в Китайской Народной Республике. Соглашение о создании ремейка «Человека-амфибии» было подписано в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума между гендиректором «Главкино», председателем совета директоров «Ленфильма» Федором Бондарчуком, главой Русско-Китайского фонда развития культуры и образования при Минкультуры КНР Цуй Шанем и старшим вице-президентом Банка ВТБ Владиславом Мельниковым.

Планируется, что съемки картины начнутся в 2017 году, главные роли исполнят китайские актеры, однако в состав будут включены и звезды российского кино. В ремейке роль Ихтиандра будет исполнять девушка, а Гуттиэре — мужчина. В картине будет использована музыка композитора Андрея Петрова из оригинального фильма, а слова знаменитой песни про морского дьявола будут переведены на английский язык. Сроки работ над проектом пока не называются.

Оригинальный фильм «Человек-амфибия» был снят режиссерами Владимиром Чеботаревым и Геннадием Казанским в 1961 году. В основу киноленты лег одноименный фантастический роман Александра Беляева. Фильм был лидером советского проката 1962 года.

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Комментарии читателей
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01.12.2016, 20:00
Гость: Мнение

Уж сколько раз твердили миру... что вновь переснятые фильмы, т.е. всякие ремейки - это только разбазаривание денег. Не хватает что ли книг или новых сценарий? Ну хватит уродовать хорошие фильмы. Ну что вы всё время гонитесь за америкосами, которые, имея дефицит хороших сценарий, всё время переснимают старые фильмы?
01.12.2016, 17:33
Гость: Ну-ну

В роли Ихтиандра будет девушка, а в роли этой китайской девушки будет Безруков или на худой конец сам Федор Бондарчук :)
Любопытная (но не новая) идея всё перевернуть с ног на голову.
01.12.2016, 16:53
Гость: В.Е

В ремейке роль Ихтиандра будет исполнять девушка, а Гуттиэре — мужчина.

Китайцы слезно попросили?
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