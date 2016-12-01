Фильм «Человек-амфибия» переснимут для китайского проката

Российская кинокомпания «Главкино» объявила о работе над ремейком культового советского фильма «Человек-амфибия», сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, картина в первую очередь предназначена для проката в Китайской Народной Республике. Соглашение о создании ремейка «Человека-амфибии» было подписано в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума между гендиректором «Главкино», председателем совета директоров «Ленфильма» Федором Бондарчуком, главой Русско-Китайского фонда развития культуры и образования при Минкультуры КНР Цуй Шанем и старшим вице-президентом Банка ВТБ Владиславом Мельниковым.

Планируется, что съемки картины начнутся в 2017 году, главные роли исполнят китайские актеры, однако в состав будут включены и звезды российского кино. В ремейке роль Ихтиандра будет исполнять девушка, а Гуттиэре — мужчина. В картине будет использована музыка композитора Андрея Петрова из оригинального фильма, а слова знаменитой песни про морского дьявола будут переведены на английский язык. Сроки работ над проектом пока не называются.

Оригинальный фильм «Человек-амфибия» был снят режиссерами Владимиром Чеботаревым и Геннадием Казанским в 1961 году. В основу киноленты лег одноименный фантастический роман Александра Беляева. Фильм был лидером советского проката 1962 года.