Кассовые сборы российских фильмов выросли в Год кино

Кассовые сборы российских фильмов в 2016 году выросли на 15,6 процентов по сравнению с 2015 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании Movie research.

Согласно исследованию компании, сборы российских фильмов в Год кино выросли с 6,84 до 7,91 миллиарда рублей. Посещаемость показов отечественных кинолент в кинотеатрах также возросла — с 29,6 до 32,3 миллиона человек.

В целом по России сборы как российских, так и иностранных фильмов в 2016 году выросли на 7,9 процентов, а посещаемость — на 9%.

Лидером по посещаемости стала кинокартина «Экипаж», на которую пришлось 17% от всех посещений отечественных фильмов. Отмечается, что на показатель кассовых сборов также оказал влияние этот фильм, так как он выходил в формате IMAX, что сказалось на стоимости его билетов. «В 2015 году российские фильмы-лидеры по посещаемости не прокатывались в формате IMAX. Отсюда и резкое увеличение показателя по сборам по сравнению с 2015 годом», - отметили в исследовательской компании.