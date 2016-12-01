Экс-супруга Алексея Булдакова умерла в полном одиночестве

Бывшая жена Алексея Булдакова, сыгравшего генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», Людмила Кормунина скоропостижно скончалась в Минске 26 ноября

Алексей Булдаков и Людмила Кормунина

Женщина была дочерью актера Павла Кормунина и тоже играла в кино. Ее брак с Булдаковым не сложился, но она никого в этом не винила. В минский театр киноактера Алексей прибыл из Ленинграда, а она как раз работала там администратором. «Он, скорее, завоевал меня авторитетом. После развода с первым мужем довольно долго я была одна, - рассказывала Кормунина «Экспресс-газете». - Подрастала дочка Настя. Да простит Алексей, поначалу мне даже в голову не приходило опять выходить замуж. Хотя давление общественного мнения было порой невыносимым. Первое время после знакомства Леша очень любил общаться со мной по телефону. Я тогда еще не «въезжала», что нравлюсь ему. Мы стали встречаться. Хорошо помню, как Алексей сделал предложение. Ему ведь было тогда уже за 30. Со своей стороны, кроме, пожалуй, чувства уважения и комфортности в общении, вряд ли я что-нибудь еще испытывала. Однажды мы просидели на кухне всю ночь, а ведь только и делали, что разговаривали. Леша играл на гитаре, пел. И вдруг говорит: «Людмила Павловна, будьте моей женой». Конечно, я тогда не слишком была готова к такому повороту событий. Застеснялась: «Надо подумать». Оказалось, ему это очень понравилось. Через какое-то время Леша позвонил откуда-то со съемок: «Людмила Павловна, сколько еще думать будете?» - «Приезжайте, я согласна»».

Людмила Кормунина

Пара поселилась в минской четырехкомнатной квартире вместе с родителями и бабушкой Кормуниной. «Любимым Алешиным напитком всегда был чай. Любимым времяпровождением - разгадывание кроссвордов. Часто он вставал раньше всех. Что-нибудь обязательно готовил, яичницу, например. Помню, как Леша любил выгуливать нашу маленькую собачку. Однажды вышел из нашего элитного дома прямо в домашнем халате и шлепанцах на босу ногу. Семья была в шоке, - продолжала Кормунина. - Начинали строить дачу. Как-то зимой муж поехал заливать там что-то цементом. Я была в ужасе. Говорю маме: «Зачем ты его отпустила? А вдруг он простудится? Почему он должен этим заниматься?» Но Леша не гнушался абсолютно никакой работы. В нем заложена природой какая-то разумная сила земная».

Людмила Кормунина

Как ни странно, развод актерской пары не был следствием какого-то серьезного конфликта. «Наверное, Леша не был готов к долгой семейной жизни, - предполагала Кормунина. - Возможно, и я как хранительница домашнего очага этому не очень-то способствовала. Не смогла вот положить на мужа свою жизнь. А потом я всегда интуитивно хотела, чтобы муж обязательно поехал в Москву - продолжать карьеру. Минск - глухая провинция. Творческий человек запросто может здесь погибнуть. Ему нужна была рядом крепкая женщина. А я просто боялась стать тормозом в его творческой карьере».

Людмила Кормунина

Определенную роль в их расставании сыграла и мать актрисы. «Есть человек, который играет в моей жизни огромную роль, - мама, - признавалась она. - Даже сегодня приходится жить ее жизнью. Может, поэтому я опять одна? Всегда хотелось оградить Алексея от тещи, быта. Бывало, она его крепко поругивала. Пришлось даже прописать мужа у своих друзей. Мама - человек очень волевой, отца всегда держала в ежовых рукавицах. Поэтому, считается, и дочь должна принадлежать ей полностью. И первый мой брак из-за этого распался. К сожалению, я не смогла вовремя сделать карьеру, построить личную жизнь. Все время жила для кого-то...»

Фото с сайта kino-teatr.ru