Мила Кунис и Эштон Катчер во второй раз стали родителями

В актерской чете Милы Кунис с Эштона Катчера пополнение. Как сообщает E!Online, Мила Кунис родила второго ребенка 30 ноября.

Ранее Катчер случайно в одном из своих интервью проговорился о поле будущего малыша. И теперь у дочери пары Уайетт Изабель появился младший брат. Имя малыша пара пока не раскрывает.

По словам актера, их старшая дочь очень рада появлению братика, но пока до конца не осознает, насколько это может быть обременительно временами, быть старшей сестрой.

Мила Кунис и Эштон Катчер официально оформили свои отношения в 2015 году, через год после рождения Изабель. Пара находилась до этого в гражданском браке с 2012 года. До этого Катчер был женат на актрисе Деми Мур.