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Первый спин-офф «Звездных войн» начал устанавливать рекорды до выхода

15:13 2.12.2016
Фрагмент постера фильма «Изгой - один. Звездные войны: Истории»
Фрагмент постера фильма «Изгой - один. Звездные войны: Истории»
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Первый спин-офф саги «Звездные войны» начал устанавливать кассовые рекорды еще до выхода в широкий прокат.

Как сообщает Comicbook, за первые 24 часа с момента старта продаж билетов на фильм «Изгой - один. Звездные войны: Истории», количество проданных билетов превысило по числу все киноленты, выходившие в 2016 году. В том числе «за бортом» остались такие блокбастеры «Дэдпул», «Отряд самоубийц», «В поисках Дори», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

О рекордных продажах на «Изгоя» объявили такие крупнейшие билетные операторы США, как Fandango и MovieTicket.

Ранее аналитики предрекали первому фильму серии спин-оффов звездной саги один из самых успешных стартов 2016 года. Однако они не делают ставку на то, что проекту удастся побить рекорд последнего фильма франшизы «Звездные войны». По прогнозам специалистов «Изгой» может заработать до 150 миллионов долларов.

Сюжет «Изгоя — один» рассказывают о событиях, которые предшествовали четвертому эпизоду «Звездных войн». Главные роли в картине сыграли Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Донни Йен, Диего Луна, Алан Тьюдики. Премьера ленты запланирована на 14 декабря.

Темы: Звездные воины, Кино, Кино в мире, Премьеры в мире кино
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