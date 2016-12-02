«Землетрясение»: вся правда о крупной советской катастрофе

Фильм-катастрофа Сарика Андраесяна вышел в российский прокат 1 декабря

Кадр из фильма «Землетрясение»

Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 стало крупнейшей природной катастрофой в истории СССР. Катаклизм полностью уничтожил Спитак и серьезно разрушил другие армянские города. Удивительно, что до сих пор об этом трагическом событии не было снято ни одного художественного фильма. Так что Сарик Андраесян своей новой работой просто восстановит историческую справедливость, не став к тому же подлаживаться под круглые даты.

Режиссер сумел найти оптимальный баланс между масштабным фильмом-катастрофой и пронзительным повествованием о реальных человеческих судьбах. Рушащиеся дома и гибнущие люди в фильме, конечно, присутствуют, но акцента на этом не делается, поэтому в зрелищную «голливудщину» картина, к счастью, не скатывается. Доминирующих сюжетных линий здесь, пожалуй тоже нет. При этом повествование не выглядит натянутым и мозаичным, каждый элемент здесь нужен и важен и, главное, не конфликтует с соседним.

Кадр из фильма «Землетрясение»

Высокомерная красавица отвергает ухаживания директора кладбища, но именно его подарок спасает ей жизнь. Принципиальный отец никак не может простить зятя, «обрюхатившего» еще до свадьбы его дочь. Банда мародеров использует человеческое горе ради собственного обогащения, подтверждая старую истину о том, что крысы есть на любом тонущем корабле. Мама (Мария Миронова) с сыном идет на рынок и получает в момент первых толчков смертельное ранение...

Кадр из фильма «Землетрясение»

За восемь лет до трагедии архитектор Константин Бережной (Константин Лавроненко) угробил в ДТП всю семью простого армянского мальчика Роберта (Виктор Степанян) и надолго сел в тюрьму. В день освобождения парень хочет отомстить своему обидчику, но тут происходит землетрясение и им приходится вместе разгребать завалы. Ведь архитекторы в той непростой ситуации были на вес золота!

Кадр из фильма «Землетрясение»

Сарик Андраесян снискал дурную славу благодаря легковесным комедиям, вроде «Беременный», «Что творят мужчины!» и «Тот еще Карлсон». Когда количество подобной продукции перевалило критическую массу, имя режиссера превратилось в нарицательное, причем чаще всего оно, увы, стало употребляться кинокритиками как синоним плохго вкуса. Тем удивительнее метаморфоза, которая произошла с Андреасяном в «Землетрясении».

Кадр из фильма «Землетрясение»

Трагедия 1988 года коснулась почти каждой армянской семьи и бередит раны до сих пор. Скажем, продюсер фильма Рубен Дишдишян трудился на завалах волонтером. Так что, работая над фильмом, Андраесян ходил, как по минному полю. Дабы не «говорить о веревке в доме повешенного», снимать момент разрушения города он решил в Москве. Трюки актеры зачастую выполняли сами. Например, исполнитель главной роли Виктор Степанян был шокирован, когда едва попав на съемочную площадку, увидел, как актриса бросает живого мальчика из окна. Актер наивно полагал, что имеет дело с малолетним каскадером и вдвойне удивился, узнав, что это вполне обычный ребенок.

Кадр из армянской версии фильма «Землетрясение»

Первый вариант сценария был целиком и полностью заточен под армянских зрителей. Чтобы сделать фильм более универсальным, Дишдишян и Андраесян приняли решение всё переделать и вести в сюжет русских героев, а также французских добровольцев, которые помогают армянам справиться с проблемами. В результате армянская и российская версии несколько отличаются. В первую добавлен финал с походом в храм, а во вторую — эпизод с мальчиками в гробах (точная экранизация снимка с месте трагедии). Но в обоих вариантах будет с лихвой такого, что заставит вас плакать навзрыд.

Фото с сайта kinopoisk.ru