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СБУ Украины обвинило Охлобыстина в создании террористической группы

13:22 2.12.2016
Иван Охлобыстин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Иван Охлобыстин. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского актера Ивана Охлобыстина, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уголовное дело против актера заведено по статье «Создание террористической группы». Как отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, поводом для заведения дела стала публичная поддержка Охлобыстином «идеи русского мира» и «русской весны» на Украине. Кроме того в вину актеру ставят его поддержу ДНР и присоединение Крыма к России.

Ранее депутат Верховной Рады Антон Геращенко направил в США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль и 28 стран Евросоюза петицию с просьбой ввести санкции против Охлобыстина.

Иван Охлобыстин вновь оказался под пристальным вниманием СБУ Украины после того, как актеру был вручен паспорт гражданина ДНР.

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 20:31
Гость: Дед Никита

Так что Ваня СРАЗУ виноват!
Он же снял ДМБ...
02.12.2016, 19:08
Гость: Дед Никита

Уважаемые собеседники,кто-нибудь помнит эпизод с Иваном Охлобыстиным в фильме "ДМБ"?
Когда Пуля настучал на офицера призывного пункта за" удушливые газы"? Сдав их состав?

Воля Ваша -один в один!
По информативности, строгой достоверности и..и юмору! В том смысле юмору, что не смешить нас с Вами свидомые уже явно не способны!
02.12.2016, 18:27
Гость: Бравый вояк

Фу-фу-фу,это реально перегиб.С Охлобыстина террорист ,как с гавна пуля,хотя лично мне,как актёр,он нармалёк.
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