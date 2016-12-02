СБУ Украины обвинило Охлобыстина в создании террористической группы

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского актера Ивана Охлобыстина, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уголовное дело против актера заведено по статье «Создание террористической группы». Как отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, поводом для заведения дела стала публичная поддержка Охлобыстином «идеи русского мира» и «русской весны» на Украине. Кроме того в вину актеру ставят его поддержу ДНР и присоединение Крыма к России.

Ранее депутат Верховной Рады Антон Геращенко направил в США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль и 28 стран Евросоюза петицию с просьбой ввести санкции против Охлобыстина.

Иван Охлобыстин вновь оказался под пристальным вниманием СБУ Украины после того, как актеру был вручен паспорт гражданина ДНР.