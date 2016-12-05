«Ленфильм» снимет фильм по сценарию Ивана Охлобыстина

Киностудия «Ленфильм» снимет художественный фильм по сценарию актера Ивана Охлобыстина.

Как сообщает РИА Новости, Охлобыстин написал сценарий под названием «Запах фиалки». Сюжет рассказывает о хипстере, который попадает в сложные жизненные обстоятельства, попадает в горячую точку. Но в конечном итоге вместе со зрителем герой перестраивается на нормальный взгляд и жизненные ценности, на любовь к Родине.

«Иван написал хороший сценарий, он выложился полностью. Мы выкупили сценарий», - рассказал агентству глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

Съемки картины должны пройти в 2017 году. Сроки работ над проектом пока не определены.