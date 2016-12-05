Угольников предложил снять сериал об Андрее Громыко

Российский продюсер и актер Игорь Угольников предложил снять 12-серийный телефильм о советском министре иностранных дел Андрее Громыко, сообщает РИА Новости.

По мнению Угольникова, на данном проекте можно апробировать новую схему создания фильмов. «Для того, чтобы избежать трехгодичных мытарств, имеет смысл обратиться со сценарием в Союзное государство, для того, чтобы поручателями средств были два министерства культуры на паритетной основе финансирования», - сказал Угольников.

Он считает, что со стороны Белоруссии, проектом может заниматься «Беларусьфильм», а со стороны России - «Ленфильм». Себя Угольников предложил назначить генеральным продюсером проекта. Сам сериал предложено назвать «Господин нет».

Идею Угольникова поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский, добавивший, что при создании подобных проектов Минкультуры РФ может вкладываться в отношении два к одному. Также Мединский предложил передать Белоруссии копии советских фильмов, которые были созданы совместно с Белоруссией с 1926 по 1990 годы и находятся в России.

Андрей Громыко - советский дипломат и государственный деятель, в 1957—1985 годах — министр иностранных дел СССР, в 1985—1988 годах — председатель Президиума Верховного Совета СССР. Он был одним из ближайших соратников многолетнего советского коммунистического лидера Л. И. Брежнева. На посту главы советской дипломатии Громыко бессменно находился 28 лет, что является рекордом для СССР и России.