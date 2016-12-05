«Союзмультфильм» снимет продолжения мультфильмов о Карлсоне и Простоквашино

Студия «Союзмультфильм» планирует снять сиквелы своих самых знаменитых мультфильмов, пишут «Известия» со ссылкой на и.о. директора студии Глеба Давыдова.

В частности в планах руководства создание продолжений мультфильмов о Простоквашино, Малыше и Карлсоне и «Котенка с улицы Лизюкова». По поводу Карлсона уже ведутся переговоры со Швецией, а «Котенок» будет сниматься совместно с российской компанией Wizart, на счету которой такие анимационные ленты, как «Снежная королева» и «Волки и овцы».

Идея создания сиквелов не нашла поддержки у знаменитого актера Василия Ливанова, который озвучивал Карлсона. «Никто не брался написать продолжение «Войны и мира», у меня такое к этому отношение. Не умеют писать, снимать, бездарные ремейки делают. Это спекуляция на уже созданных произведениях», - заявил Ливанов в интервью «Национальной Службе Новостей».

Сейчас «Союзмультфильм» находится на стадии переезда в новое здание, а потому работа ведется только над уже запущенными или партнерскими проектами. А вот после того, как переезд будет полностью завершен, студия займется производством собственного контента.

Помимо обозначенных сиквелов в планах компании создание анимационных сериалов «В поисках капитана Гранта», «Капитан Синбад» и «Ладушка» (для самых маленьких зрителей). Кроме того, к Чемпионату мира по футболу планируется снять сериал «Крылья победы».

Среди полнометражных анимационных кинолент значатся известный «долгострой» Станислава Соколова «Гофманиана», а также мультфильмы «Дюймовочка» и «Суворов».

Кроме того с 2017 года студия займется работой над созданием музея на территории ВДНХ. «Это отдельный крупный строительный проект. У нас также есть проект тематического мини-парка на ВДНХ», - отметил Давыдов.