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«Союзмультфильм» снимет продолжения мультфильмов о Карлсоне и Простоквашино

14:46 5.12.2016
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Студия «Союзмультфильм» планирует снять сиквелы своих самых знаменитых мультфильмов, пишут «Известия» со ссылкой на и.о. директора студии Глеба Давыдова.

В частности в планах руководства создание продолжений мультфильмов о Простоквашино, Малыше и Карлсоне и «Котенка с улицы Лизюкова». По поводу Карлсона уже ведутся переговоры со Швецией, а «Котенок» будет сниматься совместно с российской компанией Wizart, на счету которой такие анимационные ленты, как «Снежная королева» и «Волки и овцы».

Идея создания сиквелов не нашла поддержки у знаменитого актера Василия Ливанова, который озвучивал Карлсона. «Никто не брался написать продолжение «Войны и мира», у меня такое к этому отношение. Не умеют писать, снимать, бездарные ремейки делают. Это спекуляция на уже созданных произведениях», - заявил Ливанов в интервью «Национальной Службе Новостей».

Сейчас «Союзмультфильм» находится на стадии переезда в новое здание, а потому работа ведется только над уже запущенными или партнерскими проектами. А вот после того, как переезд будет полностью завершен, студия займется производством собственного контента.

Помимо обозначенных сиквелов в планах компании создание анимационных сериалов «В поисках капитана Гранта», «Капитан Синбад» и «Ладушка» (для самых маленьких зрителей). Кроме того, к Чемпионату мира по футболу планируется снять сериал «Крылья победы».

Среди полнометражных анимационных кинолент значатся известный «долгострой» Станислава Соколова «Гофманиана», а также мультфильмы «Дюймовочка» и «Суворов».

Кроме того с 2017 года студия займется работой над созданием музея на территории ВДНХ. «Это отдельный крупный строительный проект. У нас также есть проект тематического мини-парка на ВДНХ», - отметил Давыдов.

Темы: Кинокомпании, Кино, Кино в России, Мультфильм
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 16:55
Гость: русский

Ливанов прав, лучше НЕ НАДО!
05.12.2016, 16:18
Гость: Микс

ДАВНО ПОРА!!!
05.12.2016, 16:10
Гость: sergey

Тьфу, прекращайте засорять язык всякими американизмами "сиквелы" "триллеры" "хорроры" и т.п. Что, нет эквивалента в русском языке, обязательно вставить модненькое словечко забугорья. Журнализды совсем уровень свой уронили ниже плинтуса.
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