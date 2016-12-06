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Сергей Полунин дебютирует сразу в двух голливудских проектках

10:55 6.12.2016
Сергей Полунин. Фото со страницы фан-сообщества в Facebook
Сергей Полунин. Фото со страницы фан-сообщества в Facebook

Знаменитый танцор балета Сергей Полунин начинает голливудскую карьеру.

Как пишет The Hollywood Reporter, Полунин снимется сразу в двух кинолентах. Так артист вошел в актерский состав проекта «Убийство в Восточном экспрессе» по одноименному роману Агаты Кристи. В очередной экранизации знаменитого детектива также будут сниматься Джонни Депп, Пенелопа Круз, Мишель Пфайффер. Режиссером проекта выступает Кеннет Брана.

Вторым проектом с участием Полунина станет триллер «Красный воробей» с участием звезды франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс, которая играет русскую шпионку.

О том, какие именно роли будет исполнять Полунин, не сообщается. Известно, что премьера «Убийства в Восточном экспрессе» запланирована на 9 ноября 2017 года.

Сергей Полунин - артист балета, с 2007 по январь 2012 года — премьер Королевского балета в Лондоне (в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист), с 2012 года — премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года — приглашённый солист Баварского балета (Мюнхен).

Темы: Актеры и актрисы российского театра, Знаменитости и популярные персоны, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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