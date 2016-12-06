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В Москве скончался актер фильма «Усатый нянь»

13:34 6.12.2016
Антон Наркевич. Фото с сайта kino-teatr.ru
Антон Наркевич. Фото с сайта kino-teatr.ru

В Москве на 49-м году жизни скончался актер Антон Наркевич, известный по фильму «Усатый нянь».

Как пишет KP.RU, две недели назад Наркевич потерял мать. По всей видимости это потрясение подкосило здоровье артиста.

По данным издания, в минувшее воскресенье он позвонил своей приятельнице и попросил о помощи, сказав, что не может встать с кровати. Она вызвала бригаду «скорой помощи», однако прибывшие врачи не смогли спасти артиста.

По предварительным данным причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дебют Наркевича в кино состоялся в фильме «Усатый нянь» 1977 года. Позже он снялся в нескольких сериях киножурнала «Ералаш» (история с Карлсоном, в пионерском лагере, о «любителе живого уголка», «Дай списать»). 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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