Названо имя ведущего торжественной церемонии вручения премии «Оскар»

Популярный американский комик Джимми Киммел станет ведущим 89-й торжественной церемонии вручения кинопремии «Оскар», сообщает The Hollywood Reporter.

Кандидатура Киммела была предложена Американской киноакадемии телекомпанией АВС, которая владеет правами на трансляцию церемонии награждения премии «Оскар» по всему миру. В этом году между Академией и АВС был заключен новый контракт, согласно которому телекомпания получила возможность предлагать своих кандидатов на место ведущего шоу. Решающий голос, при этом, остался за киноакадемией.

Киммел был дважды ведущим премии «Эмми» и всегда получал высокие отзывы зрителей. Ведущим премии «Оскар» он будет впервые.

«Джимми обладает качествами всех великих ведущих. Он знает кто он, он знает как привлечь аудиторию, он знает, как работать над такими масштабными проектами. Мы очень рады, что он согласился стать частью нашей команды», - отметила президент Академии Шерил Бун Айзекс.

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 26 февраля 2017 года.