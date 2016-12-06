]]> ]]>
Главная Кино Новости

Названо имя ведущего торжественной церемонии вручения премии «Оскар»

11:22 6.12.2016
Джимми Киммел. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джимми Киммел. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Популярный американский комик Джимми Киммел станет ведущим 89-й торжественной церемонии вручения кинопремии «Оскар», сообщает The Hollywood Reporter.

Кандидатура Киммела была предложена Американской киноакадемии телекомпанией АВС, которая владеет правами на трансляцию церемонии награждения премии «Оскар» по всему миру. В этом году между Академией и АВС был заключен новый контракт, согласно которому телекомпания получила возможность предлагать своих кандидатов на место ведущего шоу. Решающий голос, при этом, остался за киноакадемией.

Киммел был дважды ведущим премии «Эмми» и всегда получал высокие отзывы зрителей. Ведущим премии «Оскар» он будет впервые.

«Джимми обладает качествами всех великих ведущих. Он знает кто он, он знает как привлечь аудиторию, он знает, как работать над такими масштабными проектами. Мы очень рады, что он согласился стать частью нашей команды», - отметила президент Академии Шерил Бун Айзекс.

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 26 февраля 2017 года.

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Премия «Оскар»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.