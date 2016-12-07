Скончался один из старейших актеров сериала «Игра престолов»

В Великобритании на 94-м году жизни скончался актер Питер Вон, известный по роли мейстера Эйемона Таргариена в сериале «Игра престолов», сообщает BBC News.

По словам родственников артиста, Вон умер утром 6 декабря, у себя дома в окружении семьи от естественных причин.

Питер Вон сыграл в более чем 200 кинолентах и сериалах, однако актер играл преимущественно персонажей второго плана, он «специализировался» на таких ролях, как полицейские, секретные агенты, авторитетные старейшины. Помимо «Игры престолов» на его счету такие картины, как «Смерть на похоронах», «История матери», «Легенда о пианисте», «Отверженные» (1998), «Деревня проклятых».