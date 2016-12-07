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«Мосфильм» продолжит работу по восстановлению классики советского кино

09:45 7.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Киноконцерн «Мосфильм» планирует продолжить работу по реставрации советских фильмов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора студии, режиссера Карена Шахназарова.

По словам кинематографиста, финансово данные работы являются чрезвычайно затратными и для самого «Мосфильма» это не приносит никакой материальной выгоды. «Однако в культурном плане реставрация фильмов дает большие имиджевые результаты», - сказал Шахназаров.

По его словам, за рубежом работа киноконцерна по реставрации советских кинолент встречается с большим энтузиазмом. А лучшие отреставрированные фильмы, ставшие классикой советского кино, получают второе дыхание на международных кинофестивалях.

Шахназаров напомнил, что на Каннском и Венецианском киносмотрах были представлены отреставрированные фильмы «Сталкер» Андрея Тарковского, «Иван Грозный» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.

«Мосфильм» обладает самыми последними технологиями, которые необходимы в этой работе. В год студия может реставрировать до 10 кинолент. «Приоритет отдается тем фильмам, которые представляют художественную ценность, а также картинам, чье состояние — ужасное, как это было с «Иваном Грозным», с которым мы возились восемь месяцев», - рассказал кинематографист.

Сейчас на студии ведется работа по восстановлению фильмов «Война и мир» (Сергей Бондарчук, 1968), «Иваново детство» (Андрей Тарковский, 1962), «Дерсу Узала» (Акира Куросава, 1975) 

Темы: Кинокомпании, Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 11:11
Гость: Кац

Это не они из фильма Озерова "Освобождение" вырезали Сталина?
07.12.2016, 11:06
Гость: одна надежда

на Шахназарова что востановит прекрасные фильмы потому как новые одни как под капирку про убийц,праституток и постоянные уголовные розыски!любая бабуля может работать следователем по особым делам за время "демократии"на этих фильмецах!
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