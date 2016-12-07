«Мосфильм» продолжит работу по восстановлению классики советского кино
Киноконцерн «Мосфильм» планирует продолжить работу по реставрации советских фильмов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора студии, режиссера Карена Шахназарова.
По словам кинематографиста, финансово данные работы являются чрезвычайно затратными и для самого «Мосфильма» это не приносит никакой материальной выгоды. «Однако в культурном плане реставрация фильмов дает большие имиджевые результаты», - сказал Шахназаров.
По его словам, за рубежом работа киноконцерна по реставрации советских кинолент встречается с большим энтузиазмом. А лучшие отреставрированные фильмы, ставшие классикой советского кино, получают второе дыхание на международных кинофестивалях.
Шахназаров напомнил, что на Каннском и Венецианском киносмотрах были представлены отреставрированные фильмы «Сталкер» Андрея Тарковского, «Иван Грозный» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.
«Мосфильм» обладает самыми последними технологиями, которые необходимы в этой работе. В год студия может реставрировать до 10 кинолент. «Приоритет отдается тем фильмам, которые представляют художественную ценность, а также картинам, чье состояние — ужасное, как это было с «Иваном Грозным», с которым мы возились восемь месяцев», - рассказал кинематографист.
Сейчас на студии ведется работа по восстановлению фильмов «Война и мир» (Сергей Бондарчук, 1968), «Иваново детство» (Андрей Тарковский, 1962), «Дерсу Узала» (Акира Куросава, 1975)