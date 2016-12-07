Названы самые популярные актеры уходящего года

Влиятельный портал-кинокаталог IMDb назвал самых популярных актеров 2016 года.

В основу рейтинга легли данные о том, чьи страницы в каталоге пользователи просматривали чаще всего. Оказалось, что в 2016 году пользователи Сети больше всего интересовались актрисой Марого Робби, которая снялась в фильмах «Отряд самоубийц» и «Тарзан».

На втором месте оказалась очаровательная Эмилия Кларк, получившая всемирную популярность благодаря сериалу «Игра престолов». Замыкает тройку самых популярных актеров 12-летняя Милли Бобби Браун, сыгравшая в фильме «Очень странные дела».

В рейтинг самых популярных актеров также попали Том Харди, Леонардо ДиКаприо, Алисия Викандер, Дэйзи Ридли, Хейли Беннет, Морена Баккарин, Галь Гадот.

Портал также назвал актеров, получивших широкую известность в 2016 году. Этот рейтинг возглавила Милли Бобби Браун. В списке также фигурируют Хэйли Беннетт, Том Холланд, Наталья Дайер, Бри Ларсон, Эван Рейчел Вуд.