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Названы самые популярные актеры уходящего года

13:08 7.12.2016
Марого Робби. Фото с сайта kinopoisk.ru
Марого Робби. Фото с сайта kinopoisk.ru

Влиятельный портал-кинокаталог IMDb назвал самых популярных актеров 2016 года.

В основу рейтинга легли данные о том, чьи страницы в каталоге пользователи просматривали чаще всего. Оказалось, что в 2016 году пользователи Сети больше всего интересовались актрисой Марого Робби, которая снялась в фильмах «Отряд самоубийц» и «Тарзан».

На втором месте оказалась очаровательная Эмилия Кларк, получившая всемирную популярность благодаря сериалу «Игра престолов». Замыкает тройку самых популярных актеров 12-летняя Милли Бобби Браун, сыгравшая в фильме «Очень странные дела».

В рейтинг самых популярных актеров также попали Том Харди, Леонардо ДиКаприо, Алисия Викандер, Дэйзи Ридли, Хейли Беннет, Морена Баккарин, Галь Гадот.

Портал также назвал актеров, получивших широкую известность в 2016 году. Этот рейтинг возглавила Милли Бобби Браун. В списке также фигурируют Хэйли Беннетт, Том Холланд, Наталья Дайер, Бри Ларсон, Эван Рейчел Вуд.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 14:51
Ник

Спасибо, молодец!!!
07.12.2016, 13:25
...ять,какие на...

популярные актёры?хери и томы,дайеры и шмайеры!что за издивательство над народами РФ???как и здесь у нас присваивают премии улицкой ,которая в десятку врагов РФ входит!чтото у нас не правельно встране то!!!очень!
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