«Плохой Санта 2»: сбрось маму с поезда

Американская черная комедия «Плохой Санта 2» вышла в российский прокат

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

С момента событий, изложенных в первом фильме, прошло 13 лет. Мизантроп Уилли Сок (Билли Боб Торнтон) больше не грабит торговых центров под Рождество, но, тем не менее, лучше не стал и продолжает так же немилосердно закладывать за воротник и затевать беспорядочные романы с легкодоступными женщинами. За Уилли так же хвостиком ходит великовозрастный недоумок Тёрман Мёрман, чьи интеллектуальные способности остались на том же уровне, что и в первой части фильма.

Навязчивое внимание трепетного Тёрмана не способно уберечь Уилли от необдуманных шагов. Дойдя до ручки в канун очередного Рождества, он пытается покончить с собой, но избранные им способы ухода из жизни не срабатывают. А тут еще домой к Уилли заявляется его бывший подельник Маркус, отсидевший 8 лет за попытку убийства, и зовет в Чикаго грабить благотворительный фонд. Предложение, конечно, заманчивое, однако Уилли не знал, что им будет помогать его кошмарная мамаша (Кэти Бейтс), из-за которой он и стал в свое время изгоем общества.

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

«Плохой Санта 2» уже дружно обруган критиками, но на сей раз они несправедливы. Они не учли, что в канун Рождества обычно активизируется всякая нечисть, а уж в находящейся во власти «Желтого Дьявола» Америке подобные настроения в разы ощутимее. В мире перевернутых ценностей Санта Клаус выступает не добрым волшебником, а корыстной сволочью, сыплющей шутками в духе «сортирного юмора». Одним словом, всё как в песне «Короля и Шута» «Санта Клаус»:

Он рычит и зубы скалит -

Хам в костюме добряка.

И подарки нам не дарит,

Скажем дедушке: «ПОКА!»

Только Санта не уходит,

Злобно на людей глядит.

Хищно он глазами водит,

На кого он так сердит?

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

В фильме есть совершенно четкое обоснование такого поведения Уилли. Во многом виновата асоциальная мамаша, которая ласково величает его почти нецензурным словом и шокирует зрителей откровениями, типа: «Когда я его родила, я заметила это лишь, споткнувшись о плод». Порою грубость мамы кажется напускной, и в каких-то ситуациях кажется, что она просто подначивает Уилла, чтобы он был собраннее. Но такая многомерность появляется за счет драматического дара отличной актрисы Кэти Бейтс, сыгравшей незабываемую роль много пережившей матери в фильме «Долорес Клейборн» и получившей «Оскар» за съемках в «Мизери». Здесь же ее персонаж намного мельче, так что порою вспоминается сакраментальное выражение «сбрось маму с поезда».

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

Помимо этого, «Плохой Санта 2» подкупает зрителей и мощной социальной критикой. Прежде всего, здесь разоблачается деятельность всевозможных благотворительных фондов, сотрудники которых сплошь воры, алкоголики и нимфоманки. На их фоне опустившийся отщепенец Уилли со своими расистскими шутками кажется просто каким-то благородным доном.

Фото с сайта kinopoisk.ru