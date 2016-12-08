Джонни Депп вновь назван самым переоцененным актером Голливуда

Журнал Forbes назвал самых переоцененных актеров 2016 года, и второй год подряд его возглавляет Джонни Депп.

Согласно подсчетам издания, на каждый потраченный на него доллар, актер принес киностудиям прибыль в размере 2,8 доллара. Причиной падения рейтинга Деппа в этом году называют провал фильма «Алиса в Зазеркалье». При бюджете в 170 млн долларов картина заработала в мировом прокате всего 299 миллионов.

Второе место рейтинга занял Уилл Смит, участие которого в проектах принесло киностудиям по 5 долларов за каждый потраченный на него долларов. Замыкает рейтинг самых переоцененных актеров Ченнинг Татум, чья рентабельность составляет 6 долларов за каждый доллар его гонорара.

В списке также фигурируют имена Уилла Феррела, Джорджа Клуни, Адама Сэндлера, Марка Уолберга, Леонардо ДиКаприо, Джулии Робертс и Брэдли Купера. При создании рейтинга Forbes взяли три последних главных фильма с участием актеров и сравнили доходы от проката этих кинолент с гонорарами артистов.