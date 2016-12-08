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Российских зрителей привлекли «Отряд самоубийц» и «Дэдпул»

12:05 8.12.2016
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Конец календарного года — время подводить итоги. И свои киноитоги 2016 года подвели американский журнал Rolling Stone и российская поисковая система «Яндекс».

Rolling Stone опубликовал свой рейтинг 20 лучших кинофильмов уходящего года, который возглавила музыкальная лента «Ла-Ла Ленд», вышедшая в мировой прокат в августе. В российских кинотеатрах фильм появится только в январе 2017 года.

Вторую строчку заняла картина «Манчестер у моря», ранее названная национальным советом кинокритиков США лучшей работой 2016 года. Замыкает тройку лучших фильмов года «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В первую десятку рейтинга Rolling Stone также попали киноленты «Ограды», «Молчание», «Джеки», «Чудо на Гудзоне», «Любой ценой», «Рождение нации». Замыкает двадцатку мультфильм «Зверополис».

В свою очередь «Яндекс» опубликовал список фильмов и сериалов, которые лидировали в поисковых запросах. Наибольший интерес зрители проявили к фильмам «Отряд самоубийц» и «Дэдпул». Также российские поклонники кино интересовались лентами «Бэтмен против Супермена» и «Люди Икс: Апокалипсис». Единственной российской картиной в списке «Яндекса» оказался «Экипаж».

Среди сериалов лидерство прочно занимает шоу «Игра престолов», далее следуют «Ходячие мертвецы» и «Сверхъестественное». Среди отечественных телешоу телезрители проявляли интерес к «Физруку», «Молодежке» и «Ольге».

Темы: Кино, Кино в мире, Кино в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 14:43
Algol

Отряд самоубийц - нам не понравился хоть он там в 4 К
Какие то оболтусы ходят с палкой у чокнутой девке и все Хрень вообщем. Эту девку можно уложить сразу . ))))) выстрелом одним
А этот Дэдпул - хорош только в альтернативном переводе ))))
По обхохотаться вдоволь с друзьями
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Единственно стоящий фильм из списка - Люди Икс-Апокалипсис
Но его надо в комплексе с предыдущими смотреть. Серии Люди Х самая удачная и достойна коллекции - даже за деньги
Бэтмен против Супермена
- натянуто - хотя высшего уровня то же.
Экипаж отдельно - нам понравился
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Вот 3 фильма (на наш взгляд)достойных из категории фантастики и около неё
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