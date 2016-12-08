Российских зрителей привлекли «Отряд самоубийц» и «Дэдпул»

Конец календарного года — время подводить итоги. И свои киноитоги 2016 года подвели американский журнал Rolling Stone и российская поисковая система «Яндекс».

Rolling Stone опубликовал свой рейтинг 20 лучших кинофильмов уходящего года, который возглавила музыкальная лента «Ла-Ла Ленд», вышедшая в мировой прокат в августе. В российских кинотеатрах фильм появится только в январе 2017 года.

Вторую строчку заняла картина «Манчестер у моря», ранее названная национальным советом кинокритиков США лучшей работой 2016 года. Замыкает тройку лучших фильмов года «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В первую десятку рейтинга Rolling Stone также попали киноленты «Ограды», «Молчание», «Джеки», «Чудо на Гудзоне», «Любой ценой», «Рождение нации». Замыкает двадцатку мультфильм «Зверополис».

В свою очередь «Яндекс» опубликовал список фильмов и сериалов, которые лидировали в поисковых запросах. Наибольший интерес зрители проявили к фильмам «Отряд самоубийц» и «Дэдпул». Также российские поклонники кино интересовались лентами «Бэтмен против Супермена» и «Люди Икс: Апокалипсис». Единственной российской картиной в списке «Яндекса» оказался «Экипаж».

Среди сериалов лидерство прочно занимает шоу «Игра престолов», далее следуют «Ходячие мертвецы» и «Сверхъестественное». Среди отечественных телешоу телезрители проявляли интерес к «Физруку», «Молодежке» и «Ольге».