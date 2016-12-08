Названы самые неудачные фильмы Голливуда 2016 года

Американский экономический журнал Business Insider опубликовал список 25 самых провальных фильмов 2016 года.

Рейтинг составлялся согласно оценкам, которые проставляли кинолентам на портале Metacritic, на основе рецензий международной кинопрессы.

Самым неудачным фильмом 2016 года была названа комедия режиссера Барри Зонненфельда «Девять жизней». Фильм получил очень низкие оценки как критиков, так и зрителей и по 100-балльной шкале он получил только 11 баллов. В рецензиях отмечается, что эту работу отличают «халатное производство» и «нестройный сюжет».

На втором месте расположилась картина «Несносные леди» режиссера Гарри Маршалла. Она набрала только 18 баллов из 100. Замыкает тройку провальных кинолент 2016 года лента «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном.

В анти-рейтинг также попали фильмы «Образцовый самец 2», «День независимости 2», «Алиса в Зазеркалье», «Ледниковый период. Столкновение неизбежно», «Дивергент 3», «Варкрафт», «Боги Египта».