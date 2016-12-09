]]> ]]>
Главная Кино Новости

Сериал «Утиные истории» вернется на экраны после почти 40-летнего перерыва

11:34 9.12.2016
Кадр из сериала «Утиные истории»
Кадр из сериала «Утиные истории»

Компания Walt Disney анонсировала возвращение популярного сериала «Утиные истории».

Как сообщает Entertainment Weekly, новые серии «Утиных историй» выйдут в эфир летом 2017 года.

В центре историй по-прежнему будут находиться Скрудж Макдак, племянники Дональда Дака — Билли, Вилли и Дилли, а также Поночка — внучка горничной Скруджа миссис Клювдии.

Отмечается, что в возрожденном сериале появятся и другие классические персонажи «Историй», такие как пилот Скруджа Зигзаг Маккряк и злодеи-братья Гавс. Новый сезон будет состоять из 21 эпизода и двух часовых специальных серий.

Премьера сериала «Утиные истории» состоялась в сентябре 1987 года. Всего было снято 100 серий и один полнометражный мультфильм. Последняя серия мультсериала была показана в мае 1990 года. 

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Мультфильм
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.