Сериал «Утиные истории» вернется на экраны после почти 40-летнего перерыва

Компания Walt Disney анонсировала возвращение популярного сериала «Утиные истории».

Как сообщает Entertainment Weekly, новые серии «Утиных историй» выйдут в эфир летом 2017 года.

В центре историй по-прежнему будут находиться Скрудж Макдак, племянники Дональда Дака — Билли, Вилли и Дилли, а также Поночка — внучка горничной Скруджа миссис Клювдии.

Отмечается, что в возрожденном сериале появятся и другие классические персонажи «Историй», такие как пилот Скруджа Зигзаг Маккряк и злодеи-братья Гавс. Новый сезон будет состоять из 21 эпизода и двух часовых специальных серий.

Премьера сериала «Утиные истории» состоялась в сентябре 1987 года. Всего было снято 100 серий и один полнометражный мультфильм. Последняя серия мультсериала была показана в мае 1990 года.