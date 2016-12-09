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Депутат Госдумы предложил ограничить показ боевиков и ужасов

13:57 9.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ограничить время показов в эфирной сетке телеканалов фильмов с жанрами боевик, триллер и ужасы.

Как пишет издание «ВладТайм», соответствующие поправки он предложил внести в закон «О средствах массовой информации». По мнению депутата, фильмы подобных жанров негативно влияют на несформировавшуюся детскую психику.

В связи с этим он предложил ограничить время трансляции таких фильмов с полуночи до четырех часов утра, приравняв тем самым триллеры, боевики и ужасы к кинолентам эротического жанра. По мнению Свинцова, это позволит переключить интерес юных зрителей на более «гуманные альтернативные ленты и передачи».

Однако против подобных ограничений выступают представители телеканалов и эксперты, которые отмечают что это скажется на численности аудитории. А сами подростки с легкостью найдут альтернативу в интернете или видеоприставке.

Темы: Кино, Кино в мире, Проблемы подростков и происшествия с ними, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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09.12.2016, 14:51
У

Боевики и ужасы это в основном в новостях показывают и их надо ограничить, согласен!!! В новостях должен быть позитив об улучшении жизни народонаселения
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