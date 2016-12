Арнольд Шварценеггер станет ведущим телешоу Дональда Трампа

Дональд Трамп останется исполнительным продюсером телешоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) канала NBC, сообщает Variety.

Данное телешоу было запущено в 2008 году и стало ответвлением другого телешоу - The Apprentice, ведущим которого был Трамп и его участники боролись за право работать в его компании. В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций.

The Celebrity Apprentice было закрыто в феврале 2015 года на фоне общественного возмущения, вызванного заявлениями Трампа о том, что многие мексиканские нелегальные иммигранты являются преступниками и насильниками.

Теперь же NBC объявило о возвращении шоу во главе с актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Первый выпуск шоу должен выйти в эфир 2 января 2017 года. Производством шоу занимается компания MGM, которая отказалась комментировать финансовые условия сделки с Трампом. Известно, что NBC заказали 8 эпизодов шоу The New Celebrity Apprentice. Отмечается также, что Трамп сохранил финансовую заинтересованность в шоу The Apprentice, 15-й сезон которого также будет вести Шварценеггер.

Отмечается, что тот факт, что действующий президент будет получать фиксированный гонорар от телевизионного шоу, может вызвать конфликт интересов. Однако история США знает примеры, когда президенты получали гонорары от сторонней деятельности, будучи на посту. Так в 2010 году Барак Обама выпустил книгу «Of Thee I Sing: A Letter To My Daughters», прибыль с продаж которой была перечислена в фонд, занимающийся помощью детям ветеранов-инвалидов.