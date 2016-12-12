Первый канал досрочно закрыл сериал «Обратная сторона луны»

Первый канал досрочно снял с эфира второй сезон сериала «Обратная сторона луны», сообщает газета Metro.

По данным издания кинолента не преодолела контрольный зрительский рейтинг, необходимый для того, чтобы оставаться в эфирной сетке канала. «Это интересная и во многом экспериментальная работа талантливой команды, но, к сожалению, она не стала популярной у зрителей. Первый канал работает для самой широкой аудитории и не может не учитывать ее реакцию», - говорится в заявлении пресс-службы телеканала.

В пресс-службе отметили, что, возможно, после Нового года канал найдет возможность показать оставшиеся серии. Те же, кто хочет досмотреть сериал сейчас, может сделать это на сайте Первого канала.

Сериал «Обратная сторона луны» является адаптацией оригинального сериала ВВС «Жизнь на Марсе». Режиссером выступил Александр Котт, а продюсером — Александр Цекало. Александр Котт признался, что снятие сериала стало для него «личной трагедией».

«Возможно, повлиял такой момент, что в сети сериал появился ещё в июле... Но это всё отговорки, реально просто очень низкие рейтинги. Я понимаю канал, который не имеет право не думать об аудитории. Но те, кто любят «Обратную сторону луны», надеюсь, досмотрят сериал в Сети. Для меня это, конечно, удар. Не всё коту масленица», - прокомментировал режиссер.