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Скончался старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян

09:25 12.12.2016
Сергей Микаэлян. Фото с офстраницы студии «Ленфильм»
Сергей Микаэлян. Фото с офстраницы студии «Ленфильм»

В минувшую субботу в Санкт-Петербурге на 94-м году жизни скончался один из старейших кинорежиссеров России Сергей Микаэлян. Об этом говорится в заявлении киностудии «Ленфильм».

По словам гендиректора студии Эдуарда Пичугина, Микаэлян был «опорой при возрождении студии». «Я рад, что Сергей Герасимович успел увидеть уже возрожденный «Ленфильм». Я ему очень благодарен, за то, что он был в числе тех людей, что подставили плечо», - приводит слова Пичугина РИА Новости.

Сергей Микаэлян родился 1 ноября 1923 года. В 1951 году он окончил ГИТИС, а в 1956 году пришел работать на «Ленфильм». «Сам режиссер считал, что в кино он фигура случайная, хотя без его лучших картин – «Влюблен по собственному желанию», «Премия», «Вдовы» – трудно представить отечественный кинематограф последней четверти ХХ века. Не случайна и главная черта всего творчества Микаэляна – обостренная совестливость: «Таков он сам, таковы его герои, пытающиеся беспристрастно и строго судить самих себя» - говорится в сообщении «Ленфильма».

На счету Микаэляна такие фильмы, как «Иду на грозу», «Принимаю бой», «Всего одна жизнь», «Расскажи мне о себе», «Гроссмейстер», «Премия», «Вдовы», «Влюблен по собственному желанию», «Рейс 222», «Сто солдат и одна девушка», «Разборчивый жених», «Французский вальс», «Звездочка моя ненаглядная». В 1963 году Сергей Микаэлян снял первый советский стереофонический фильм «Разноцветные камушки».

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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