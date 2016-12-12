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Американские кинокритики назвали «Ла-Ла Лэнд» лучшим фильмом года

13:24 12.12.2016
Фрагмент постера фильма «Ла-Ла Лэнд»
Фрагмент постера фильма «Ла-Ла Лэнд»
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Сообщество американских кинокритиков объявили лауреатов премии Critics' Choice Movie Awards.

Главную награду в категории «Лучший фильм» завоевала музыкальная комедия режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд». Всего эта картина претендовала на 12 наград премии, победив в итоге в восьми категориях, включая «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» (поделив награду с «Манчестером у моря»), «Лучшая операторская работа».

Награды в актерских категориях Critics' Choice Movie Awards получили Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и Натали Портман («Джеки»). Лучшим анимационным фильмом был назван «Зверополис», лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов», а лучшим мини-сериалом - «Американская история преступлений».

Полный список лауреатов Critics' Choice Movie Awards опубликован на сайте премии. Данная премия создана ассоциацией Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении и даже в онлайн-СМИ. За последние 16 лет лауреаты премии становились победителями премии «Оскар».

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино
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