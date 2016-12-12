Все версии «Шерлока Холмса» без Виталия Соломина обречены на провал

Замечательному советскому актеру Виталию Соломину могло бы исполниться 12 декабря 75 лет

Виталий Соломин

Будущий актер родился в Чите. Поскольку его родители были музыкальными педагогами, они хотели его пустить по этой стезе. Но Виталий отчаянно сопротивлялся, предпочитая музицированию спортивные секции. Порою доходило до курьезов. «Сначала уроки игры на фортепиано пыталась давать Виталику его мама, но он залезал под инструмент, и извлечь его оттуда стоило большого труда, – рассказывает дочь актера Елизавета. – Отдали в музыкальную школу. В течение осени Виталик кое-как посещал уроки, но зимой обучение закончилось. Однажды, безуспешно подергав примерзшую дверь, он вернулся домой и радостно объявил: «Школу закрыли! Совсем!» Жалеть о том, что не учился музыке, папа начал, только поступив в театральное училище».

Маленький Виталик старался во всем подражать старшему брату Юрию. Так что когда последний твердо решил связать свою жизнь с театрам, Виталий тоже для себя всё решил. Отправившись вслед за старшим братом в Москву, он получил саркастическое напутствие отца: Если падать, то белого коня». Однако мрачный прогноз не сбылся: окончив Щукинское училище, Виталий Соломин стал с успехом играть в Малом театре, а роль в фильме «Женщины» положила начало и его блистательной кинокарьере.

Виталий Соломин

В копилке Виталия Соломина порядка пятидесяти ролей в кино, но для масс он продолжает оставаться «доктором Ватсоном» из телесериала Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе. «Холмс ценит в Ватсоне не его весьма скромные дедуктивные способности, а умение слушать и сопереживать — качества, без которых дружба невозможна, - рассуждает исполнитель роли Холмса Василий Ливанов в свежем интервью «Труду». - И наша с Виталием экранная дружба (до съемок мы знакомы не были) быстро шагнула в реальную жизнь. Я еще на пробах почувствовал, что это случится. А если бы не случилось, то, возможно, и продолжение снимать не стали бы. Сымитировать любовь на экране ничего не стоит, это дело техники, а вот дружбу изобразить куда труднее. Любить можно и безответно, а для дружбы всегда нужны двое. И это большая редкость, чтобы у людей совпадали взгляды на мир, жизненные принципы, вкусы, привычки...

Виталий Соломин в образе Ватсона

Уровень актерской игры в Соломина в «Шерлоке» Ливанов оценивает исключительно высоко: «И Виташа идеально вписывался в этот образ. Он сразу уловил в Ватсоне главное: врач он, конечно, обыкновенный, зато писатель одаренный, ибо именно благодаря его рассказам мир узнал о выдающемся сыщике. Ватсон не может быть тенью Холмса, как это происходило в большинстве экранизаций. И поскольку я был с Соломиным совершенно согласен (я же говорю, дружба без сходства взглядов немыслима), наши пробы получились самыми убедительными».

Виталий Соломин в образе Ватсона

По мнению Ливанова, все нынешние экранизации «Шерлока Холмса» без Соломина обречены на провал. «Потому что тот фильм, извините за высокопарность, обращается к сердцу зрителя, - объясняет он. - А новые прочтения — со спецэффектами, трюками и драками — это не Конан Дойл, а «вариация на тему». Дело не столько в искажении канонического сюжета (для классики это сегодня в порядке вещей), сколько в том, что везде на первый план выходит криминальная интрига, которую актеры лишь обслуживают. А для нас с Виталием были важны не преступления, а люди и их взаимоотношения. Мы играли историю двух отважных мужчин, которые бескорыстно приходят на помощь тем, кто с бедой своей справиться не в состоянии. Таких «спасателей» нам всем сегодня очень не хватает — и в жизни, и на экране. Потому и живо наше старое кино».

Общим местом в кинокритике стало утверждение о том, что персонажи Соломина мало совпадали с его подлинным характером. Например, в «Искренне ваш» он сыграл обаятельного прохиндея Пашку, умевшего за считанные минуты обаять любого человека, а в «Тестах для настоящих мужчин» - заботливого начальника героя Андрея Смолякова. В то же время, многие утверждают, что Соломину был присущ непростой характер. ««Трудный характер»? Штамп — и только, - оспаривает этот стереотип Василий Ливанов. - Да, он держал дистанцию с теми, чьи взгляды ему не близки, был бескомпромиссен и очень избирателен во взаимоотношениях. Виташа терпеть не мог фамильярности и бестактности. Оберегал свою жизнь и жизнь близких от непрошеных вторжений. И все свои огорчения носил в себе, не выплескивая во внешний мир. Я не такой, я взрываюсь мгновенно, а Виташа хранил внешнее спокойствие, какая бы лава ни кипела у него в душе». Пожалуй, наиболее близкой к этому описанию оказалась его роль в новогодней драме «55 градусов ниже ноля», где Соломин сыграл совестливого трудягу, согласившегося чуть ли не о одиночку расхлебывать последствия крупной катастрофы на металлургическом комбинате.

Виталий Соломин

Бешеную популярность Свиталию Солосмну принесла роль дамского угодника Вадима Дашкова в советской «мыльной опере» «Зимняя фишня». Фильму свойственны излишняя наивность и постмодернистские трюки. Чего только стоит песня Пугачевой «Держи меня, СОЛОМИНка, держи», посредством которой героиня Елены Сафоновой как бы негласно присягает на верность любвеобильному Вадиму! Василий Ливанов тоже отзывается о «Зимней вишне» довольно скептически: «Да, его обожали, особенно после бесконечной «Зимней вишни», которую мы между собой называли «вишневым компотом». Почему компотом? Потому что растянули на кучу серий то, для чего хватило бы двух, и притянули за уши фантастический хеппи-энд».

Виталий Соломин

Последние годы Виталия Соломина были омрачены гипертонией.24 апреля 2002 года актер играл в собственном спектакле «Свадьба Кречинского», несмотря на плохое самочувствие. Он смог сыграть лишь первый акт, со сцены его унесли на руках. Соломина доставили в больницу, где врачи диагностировали инсульт. Около месяца актёр лежал в больнице, долгое время находился в коме, иногда выходя из неё. Скончался 27 мая 2002 года. «Жалеть себя, экономить силы было не в его привычках, - констатирует Василий Ливанов. - Когда он поставил «Свадьбу Кречинского», я не мог на него спокойно смотреть после спектаклей, таким измученным он был. Играть за себя, петь, танцевать, да еще и как режиссер следить за остальными артистами — это немыслимая нагрузка! Так он и ушел от нас — на пределе сил...»

Фото с сайта kino-teatr.ru