Forbes назвал самых прибыльных актеров 2016 года

Актер Крис Эванс назван самым прибыльным киноартистом 2016 года по версии влиятельного журнала Fosbes.

По данным издания, каждый доллар выплаченного ему гонорара принес студиям 135,8 доллара. Примечательно, что Эванс, известный по роли Капитана Америка, возглавляет список самых прибыльных актеров кино уже второй год.

На втором месте рейтинга оказался Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир Юрского периода»). Он принес студиям 125,4 доллара за каждый доллар своего гонорара. Третью строчку занимает актриса Скарлетт Йоханссон.

В десятке самых прибыльных актеров также значатся Мила Кунис, Дженнифер Энистон, Вин Дизель, Бен Аффлек, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дженнифер Лоуренс. Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых переоцененных актеров, который второй год подряд возглавляет Джонни Депп.