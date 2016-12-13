Объявлены номинанты на престижную премию «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на свою премию «Золотой глобус».

Лидером по количеству номинация стал мюзикл «Ла-Ла Лэнд» режиссера Дэмьена Шазелла. Картина претендует на семь наград премии, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Лучшая музыка». Актеры Эмма Стоун и Райан Гослинг могут получить «Золотой глобус» в номинациях «Лучший актер/актриса».

Вторую строчку по количеству номинаций занимает фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Эта работа может получить шесть «Золотых глобусов», в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая драма». За звание лучшей драматической киноленты также поборются «По соображениям совести», «Любой ценой», «Лев» и «Манчестер у моря».

В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены мультфильмы «Зверополис», «Жизнь кабачка», «Кубо. Легенда о самурае», «Моана» и «Зверопой». В телевизионных категориях представлены сериалы «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Очень странные дела», «Это мы», «Корона», «Вице-президент», «Очевидное», «Американская история преступлений».

Полный список претендентов на «Золотой глобус» представлены на сайте премии. 74-я церемония награждения пройдет 8 января в Лос-Анджелесе.