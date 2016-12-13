Этуш и Табаков стали первыми лауреатами премии «Золотая маска-2017»

Актеры Олег Табаков и Владимир Этуш досрочно стали лауреатами Российской Национальной театральной премии «Золотая маска-2017», сообщает ТАСС.

Оба актера удостоены почетной премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Эту же награду получат солистка Мариинского театра Ирина Богачева, артист Александринского театра Николай Мартон, артист Георгий Котов, режиссер Андрей Борисов, певец Айгум Айгумов и грузинский кукольник Резо Габриадзе.

По словам председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, выбор лауреатов в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» - самая сложная задача организаторов «Золотой маски».

«Россия богата замечательными, любимыми народом артистами и каждый раз перед нами стоит дилемма — кого выбрать. В этом году, впрочем, как и всегда, в число лауреатов вошли настоящие Мастера, достойнейшие творцы отечественного театра», - прокомментировал Калягин агентству РИА Новости.

Лауреатов в основных номинациях «Золотой маски-2017» выявит фестиваль, который по традиции пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. Торжественная церемония награждения состоится 19 апреля в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.