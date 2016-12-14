Гоша Куценко отметил пятилетие работы своего благотворительного фонда

Актер и музыкант Гоша Куценко отметил первые пять лет работы своего благотворительного фонда «Шаг вместе», партнером которого выступает магазин игрушек TOY. RU.

За свои пять лет фонд артиста серьезно повзрослел и многое успел сделать. Помощь получили более 1700 тяжелобольных детей на сумму более 40 миллионов рублей. Празднование первой пятилетки работы фонда прошло 5 декабря в ресторане «Облака» на Кутузовском проспекте.

Поздравить команду Фонда пришли друзья и партнёры. Певица Ёлка приехала поддержать «Шаг вместе» и исполнить несколько своих хитов: «Говорить публично всегда сложно. Когда люди с большими сердцами делают большие дела - это, во-первых вдохновляет, а во-вторых Гоше невозможно отказать, и это здорово!».

Со сцены ко всем гостям обратился председатель попечительского совета Фонда Сергей Валерьевич Качушкин: «Пять лет назад мы вместе с Гошей, Милой и Настей (Мила Соловьева и Анастасия Волынец) собрались и решили помогать, да и не просто помогать, а именно помогать системно. Так и возникла идея создания этого Фонда. Можно было бы это сделать весной или летом, но наш лидер Гоша сказал: «Ждать не будем. Делаем сейчас». Друзья, огромное вам спасибо, что вы сегодня здесь».

Гоша Куценко: «Фонд - это такая штука, каждый день что-то происходит. И я желаю нам хотя бы просто оставаться на плаву, помогать детям. Отдельным большим нашим достижением стала клиника на Сиреневом бульваре. И если раньше мы о ней много говорили, то теперь стараемся помалкивать - очередь в клинике на полгода вперед! Дела говорят сами за себя. Шагаем вместе дальше!»

Завершился вечер танцами под песни больших друзей фонда группы Uma2rmaH и, конечно, самого Гоши Куценко . А финальным сюрпризом для всех гостей стала премьера новогоднего трека «Не смотри назад» Куценко и Юли Самойловой. Клип на эту песню был отснят накануне мероприятия. Ну а компания TOY. RU сделала всех гостей мягкими и пушистыми, подарив каждому по плюшевой собаке.