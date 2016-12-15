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Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью мира

13:26 15.12.2016
Джордж Лукас. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джордж Лукас. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссер Джордж Лукас возглавил рейтин самых богатых знаменитостей мира по версии журнала Forbes.

Согласно данным издания состояние создателя саги «Звездные войны» оценивается в 4,6 миллиарда долларов. В 2012 году Лукас продал собственную кинокомпанию Lucasfilm и права на все картины, созданные на ее базе, включая франшизы «Звездные войны» и «Индиана Джонс», киностудии The Walt Disney Company за 4,05 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занял режиссер Стивен Спилберг, состояние которого Forbes оценил в 3,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых богатых знаменитостей популярная телеведущая Опра Уинфри с состоянием в размере 2,8 миллиарда долларов.

В рейтинг также вошли Майкл Джордан, P.Diddy, Doctor Dre, Jay-Z, Барбара Стрейзенд, Джон Бон Джови, Брюс Спрингстин. 

Темы: Forbes, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели зарубежного кино
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 15:58
Всё продал и живет в своё удовольствие!

Причем, на проценты! Молодец!
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