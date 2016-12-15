Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью мира

Режиссер Джордж Лукас возглавил рейтин самых богатых знаменитостей мира по версии журнала Forbes.

Согласно данным издания состояние создателя саги «Звездные войны» оценивается в 4,6 миллиарда долларов. В 2012 году Лукас продал собственную кинокомпанию Lucasfilm и права на все картины, созданные на ее базе, включая франшизы «Звездные войны» и «Индиана Джонс», киностудии The Walt Disney Company за 4,05 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занял режиссер Стивен Спилберг, состояние которого Forbes оценил в 3,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых богатых знаменитостей популярная телеведущая Опра Уинфри с состоянием в размере 2,8 миллиарда долларов.

В рейтинг также вошли Майкл Джордан, P.Diddy, Doctor Dre, Jay-Z, Барбара Стрейзенд, Джон Бон Джови, Брюс Спрингстин.