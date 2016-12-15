Гильдия киноактеров США определилась с номинантами на свою премию

Гильдия кинокритиков США объявила номинантов на свою ежегодную премию.

На наибольшее число наград претендует фильм режиссера Кеннета Лонергана «Манчестер у моря». Лента фигурирует в общей сложности в четырех категориях: «Лучший актерский состав», «Лучший актер» (Кейси Аффлек), «Лучший актер/актриса второго плана» (Лукас Хеджес/Мишель Уильямс).

На три награды претендует драмы «Лунный свет» и «Ограды». Они составят конкуренцию «Манчестеру у Моря» в категориях «Лучший актерский состав», «Лучший актер», «Лучший актер/актриса второго плана».

На соискание премий Гильдии киноактеров США также претендуют картины «Скрытые фигуры», «Капитан Фантастик», «По соображениям совести», «Ла-Ла Лэнд», «Джеки», «Прибытие».

В телевизионных категориях представлены сериалы «Игра престолов», «Карточный домик», «Мистер Робот», «Американская история преступлений», «Оранжевый — хит сезона», «Черное зеркало». Полный список номинантов представлен на сайте премии.

Торжественная церемония награждения состоится 29 января 2017 года. Гильдия киноактеров объединяет более 165 тысяч артистов кино и телевидения.

Номинанты определяются специальными комитетами. 2250 актеров выдвигают коллег по кинематографу, столько же человек выдвигают номинантов за работы на телевидении.