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Для классики советского кино упростили процедуру публичных показов

10:01 15.12.2016

Для фильмов, снятых более 70 лет назад, планируется упростить схему публичного показа, сообщает Life.ru.

Как пишет издание, в правительстве внесли поправки в закон о гсподдержке кино, согласно которым культурные и образовательные учреждения освобождаются от обязательства получения прокатного удостоверения на показы фильмов, которые были сняты более 70 лет назад. Согласно закону, такие киноленты переходят в статус общественного достояния.

Данная инициатива принадлежит Музею кино, который будет открыт летом 2017 года на ВДНХ. Его представители считают, что это упростит доступ зрителей к классике отечественного кинематографа.

На сегодняшний день в пригодном для просмотра состоянии находятся порядка 1400 фильмов, которые были сняты в период с 1908 по 1945 год. В том числе сюда входят такие ленты, как «Иван Грозный» Эйзенштейна, «Насреддин в Бухаре» Протазанова, «Кащей Бессмертный» Роу, «Девушка с характером» Юдина, «Золотой ключик» Птушко.

Согласно действующим нормам для показа фильмов, снятых более 70 лет назад, необходимо будет получить лишь специальный документ Минкультуры.

Темы: Кино, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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