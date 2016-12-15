Ада Роговцева дала проукраинское интервью и угодила в реанимацию

Украинской актрисе Аде Роговцевой стало плохо после спектакля

Ада Роговцева

Артистка, сыгравшая Анну в спектакле «Вечный зов», была вынуждена обратиться к врачам во время театральных гастролей. Сыграв в Днепре в спектакле «Варшавская мелодия», она почувствовала себя плохо, сообщает ТСН. Прибывшая бригада медиков срочно госпитализировала Роговцеву. Ей был поставлен неутешительный диагноз пневмония.

Труппа, у которой запланированы гастроли в нескольких городах Украины, продолжил выступления уже без Ады Николаевны. Например, в Запорожье перед выступлением на сцену вышла дочь Роговцевой Екатерина Степанкова, которая попросила прощения и предупредила зрителей, что из-за болезни ее мать не сможет играть. Тем, кто пришел увидеть именно ее, пообещали вернуть деньги за билеты, однако из шестисот зрителей, на которых рассчитан зал, в кассу обратились лишь двадцать. Роль, которую исполняла Ада Роговцева в «Варшавской мелодии», пока никому не отдали.

Ада Роговцева

Напомним, что в свете последних событий Роговцева занимает жесткую проукраинскую позицию. «Вызовом было то, что мои дети учились в украинской школе, а украинских школ в Киеве было мало, нужно было возить их куда-то, пристраивать, - сообщает focus.ua. – Вызовом было, что мой малой слушал канадские эмигрантские песни, приносил их домой, а дочка Катерина выучила гимн Украины, сидя под столом, когда мой муж с другом Иваном Миколайчуком шёпотом его пели».

О причинах своих расхождений с русскими она высказывается так: «Больше скажу: мы с Богданом Ступкой долго работали в России — Ступка последние 10 лет, а я — все 60. Но никто никогда меня не задевал. Я говорила с россиянами на русском языке, и это был чистый русский язык. Были даже споры между Санкт-Петербургом и Москвой, чья я — петербуржская или московская. У меня не было никаких раздоров с коллегами, пока они не стали называть нашу независимость "незальожністю". Тогда кровь моя взыграла. Я была на передаче Коли Бурляева, и он сказал: "У нас тут есть представители от Украины. Я, правда, Адочку не могу назвать украинкой, потому что она наша". Тогда я сказала: "Стоп-стоп! Зупиняємо запис!" Меня это сильно возмутило — хорошо, что это не был прямой эфир. "Як ти можеш мені казати, чия я, — сказала я. — Як можна таке говорити? Якщо в мені кров тече українська, якщо я з цієї землі, якщо там мої могили, якщо я вся — суть українка!"»

Ада Роговцева

Не раз Роговцева была на полыхающем Юго-Востоке Украины, высокомерно называя эту территорию «зоной АТО». «Главный инициатор этого — моя дочь Катерина, она у нас душа и организатор, поддерживает все связи с волонтёрами, - объяснила она. – Знаете, как это приятно, когда после спектакля подходят к сцене или за кулисы ребята. Они уже свои, отвоевали, кто без руки, кто без ноги, кто без глаза, а кто, слава Богу, целый. И говорят: "Я из такой-то бригады. Вы к нам приезжали". Такие моменты бесценны. Так же, как эти костюмы. Ты не купишь это, потому что оно настоящее. Ты был там, где было тяжело, где ты был нужен. Когда ты там побываешь, то как-то совестливее живёшь здесь. Те, кто не был там, думают, что везде продают кофе, что везде в любой момент можно супа поесть и раздеться на ночь поспать. А там этого нет: женщина может несколько дней спать, не раздеваясь, и нет у неё возможности душ принять. Это совсем другие условия, совсем другие отношения, другая истина, другие понятия. И делать вид, что этого нет, бессовестно».

Фото kino-teatr.ru