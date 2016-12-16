Личный сценарий последнего фильма Мэрилин Монро продан за 25 тыс.долларов

Личный сценарий последнего и так и незаконченного фильма Мэрилин Монро «Что-то должно случиться» был продан на аукционных торгах за 25 тысяч долларов, сообщает TMZ.

Оценочная стоимость 149-страничного сценария с пометками актрисы на полях составила 20 тысяч долларов. Как отмечает Huffington Post, что этот лот позволяет узнать то, как Монро вела работу над фильмами. Ее комментарии содержат правки в отношении того, как должны развиваться диалоги, а также о более глубинных мотивах действий своего персонажа.

Авторами сценария к «Что-то должно случиться» выступили Арнольд Шульман, Наннэлли Джонсон и Уолер Бернштейн. Он должен был стать ремейком фильма 1940 года, основанном на поэме Лорда Альфреда Теннисона «Энох Арден» (1864).

Съемки начались в 1962 году, до этого Монро не снималась более года. Однако состояние здоровья актрисы не позволяло ей принимать полноценное участие в съемках. За 32 дня она появилась на съемочной площадке всего 12 раз. С ее участием было снято около 7,30 минут. В июне 1962 года студия разорвала контракт с Монро и пригласила актрису Ли Ремик. Однако Дин Мартин отказался сниматься без Монро и студии пришлось заключить со звездой новый контракт. Работа должна была быть возобновлена в октябре, но Монро скончалась от передозировки наркотиками 5 августа, за два месяца до старта работ.

Позже фрагменты отснятого материала использовались в документальных фильмах о Мэрилин Монро 1963 и 1990 годов. В 1999 году студия Prometheus Entertainment смонтировала из отснятого материала 37-минутный фильм, который был представлен зрителям 1 июня 2001 года.

