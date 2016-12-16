«Рай» Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская киноакадемия сократила список соискателей на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» с 85 до 9 позиций.

Как пишет Hollywood Reporter, в шорт-лист претендентов попала работа режиссера Андрея Кончаловского «Рай». Его конкурентами будут фильмы «Тони Эрдманн» (Германия/Марен Аде), «Коммивояжер» (Иран/Асгар Фархади), «Это всего лишь конец света» (Канада/Ксавье Долан), «Вторая жизнь Уве» (Швеция/Ханнес Холм), «Жизнь кабачка» (Швейцария/Клод Баррас), «Моя земля» (Дания/Мартин Зандвлиет), «Выбор короля» (Норвегия/Эрик Поппе), «Танна» (Австралия/Мартин Бутлер).

Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 24 января 2017 года. Всего в данной категории бороться за премию в итоге будут всего пять киноработ. Торжественная церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.