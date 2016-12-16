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Джулия Робертс дебютирует в телевизионном сериале

15:00 16.12.2016
Джулия Робертс. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джулия Робертс. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актриса Джулия Робертс впервые за свою актерскую карьеру снимется в телесериале.

Как сообщает Variety, артистка подписала контракт на главную роль в телесериале, основанном на бестселлере писательницы Марии Семпл «Today will be different», который вышел осенью текущего года. Семпл также выступит в качестве сценариста проекта.

Сюжет строится вокруг героини по имени Элеонора Флуд, которая однажды решает изменить свою жизнь. Героиня немного хаотична, а ее окружение — сын, изображающий болезнь, инфантильный муж и экс-коллега, решающий написать мемуары — существенно осложняют задуманное. Каждая серия телешоу будет рассказывать об одном дне из жизни героини.

«Это будут веселые и забавные истории о том, что нам мешает иногда начать жить по-настоящему», - говорят идеологи проекта. Сама Робертс выступит в качестве сопродюсера сериала.

Издание отмечает, что Джулия Робертс стала последней из топ-актрис Голливуда, которая наконец-то решила обратить внимание на телевидение. На сегодняшний день в различных телепроектах заняты такие знаменитые актеры, как Мерил Стрип, Джулианна Мур, Роберт Де Ниро, Джона Хилл и Эмма Стоун.

Сроки работ над проектом пока не сообщаются.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Выдающиеся актрисы театра и кино, Звезды зарубежного кино, Телевизионные сериалы
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