]]> ]]>
Главная Кино Новости

Телеканал НВО решил не расставаться с сагой «Игра престолов»

17:21 19.12.2016
Кадр из сериала «Игра престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»
Материалы по теме:

Телекомпания НВО подтвердила планы по расширению франшизы «Игра престолов».

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на генерального директора канала Ричарда Плеплера, обсуждения о будущем развитии вселенной «Игры престолов» идут постоянно, однако все планы находятся еще в зачаточном состоянии.

В настоящее время все силы сконцентрированы на том, чтобы достойно завершить основной сериал. «Мы делаем это с энергией и азартом, которые все от нас ожидают. Мы продолжим двигаться в этом направлении, другие возможные проекты находятся в зачаточном состоянии. Однако вероятность расширения бренда «Игра престолов» весьма высока и это прекрасно», - отметил он.

Седьмой сезон «Игры престолов» должен выйти в эфир в июне 2017 года. Он будет состоять из семи эпизодов. По итогам 2016 года телешоу получило ряд номинаций на самые престижные телевизионные премии, такие как Writers`Guild Awards, Screen Actors Guild Awards и «Золотой глобус». Сериал уже является лауреатом премии Critics` Choice Awards, которая была вручена 12 декабря 2016 года.

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.