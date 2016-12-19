Телеканал НВО решил не расставаться с сагой «Игра престолов»

Телекомпания НВО подтвердила планы по расширению франшизы «Игра престолов».

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на генерального директора канала Ричарда Плеплера, обсуждения о будущем развитии вселенной «Игры престолов» идут постоянно, однако все планы находятся еще в зачаточном состоянии.

В настоящее время все силы сконцентрированы на том, чтобы достойно завершить основной сериал. «Мы делаем это с энергией и азартом, которые все от нас ожидают. Мы продолжим двигаться в этом направлении, другие возможные проекты находятся в зачаточном состоянии. Однако вероятность расширения бренда «Игра престолов» весьма высока и это прекрасно», - отметил он.

Седьмой сезон «Игры престолов» должен выйти в эфир в июне 2017 года. Он будет состоять из семи эпизодов. По итогам 2016 года телешоу получило ряд номинаций на самые престижные телевизионные премии, такие как Writers`Guild Awards, Screen Actors Guild Awards и «Золотой глобус». Сериал уже является лауреатом премии Critics` Choice Awards, которая была вручена 12 декабря 2016 года.