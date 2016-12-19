Сильвестр Сталлоне отказался от должности, предложенной Трампом

Актер Сильвестр Сталлоне отказался от поста председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук США, сообщает Variety.

По данным издания, данный пост был предложен актеру новым президентом США Дональдом Трампом. По мнению Трампа, Сталлоне является наиболее подходящей персоной, чтобы вновь «сделать искусство великим».

Однако Сталлоне счел, что он принесет больше пользы в сфере работы с ветеранами. Артист поблагодарил Трампа за данное предложение, но отметил, что гораздо важнее привлекать внимание граждан к нуждам ветеранов, которые заслуживают хорошо оплачиваемую работу, удобное жилье и финансовую поддержку.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. Официальная церемония вступления в должность состоится в январе 2017 года.