Скончалась старейшая голливудская актриса Жа Жа Габор

В минувшее воскресенье, 18 декабря, в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет скончалась знаменитая голливудская актриса Жа Жа Габор, сообщает TMZ.

По данным издания причиной смерти стал сердечный приступ. Актриса скончалась в своем доме в районе Бель-Эйр.

Серьезные проблемы со здоровьем Жа Жа Габор начала испытывать с 2002 года после того, как попала в серьезную автомобильную аварию. Тогда в больнице она пробыла около двух месяцев. В 2005 году у актрисы случился инсульт, в 2010-м неудачное падение с кровати привело к нескольким переломам тазобедренного сустава. В том же году из-за развития гангрены актрисе была ампутирована одна нога. В 2011 году она опять несколько раз попадала в больницу по различным причинам.

Жа Жа Габор родилась 6 февраля 1917 года. Свою кинокарьеру она начала в 1952 году. На ее счету более 60 кинолент и сериалов. Наибольшую популярность она получила после выхода таких фильмов, как «Мулен Руж», «Три истории любви», «Лили», «Девушка в Кремле», «Серенада большой любви».

Актриса была девять раз замужем, семь раз разводилась и один брак был аннулирован. Ее единственная дочь Франческа Хилтон скончалась 5 января 2015 года в возрасте 67 лет.