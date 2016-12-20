Walt Disney стали первыми, заработавшими 7 миллиардов долларов

Киностудия Walt Disney стала первой кинокомпанией, заработавшей в уходящем году более 7 миллиардов долларов, сообщает The Warp.

Преодолеть данный показатель позволил успешный прокатный старт первого спин-оффа саги «Звездные войны» фильма «Изгой – один». Только в первый прокатный уикенд лента заработала в домашнем прокате 290 миллионов долларов. Ожидается, что мировые сборы превысят миллиард долларов.

Кроме того за Walt Disney значатся четыре кассовых проекта 2016 года: «Первый мститель 3», «В поисках Дори», «Зверополис», «Книга джунглей». Также набирает обороты прокат фильма «Доктор Стрэндж», который собрал уже более 650 миллионов долларов, при этом картина еще не стартовала на некоторых прокатных рынках, в частности в Японии.

По словам главы Walt Disney данное достижение стало возможным благодаря тому, что студия выпустила «поистине блестящие работы, предложив увлекательные истории, которые нашли отклик у зрителей разного пола, возраста и национальностей».